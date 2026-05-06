Медики из Татарстана получили от Соцфонда больше миллиона рублей

С января по март Отделение Социального фонда России по Татарстану перечислило медикам дополнительно больше миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Деньги выплачивают каждый месяц. Их получают больше 29 тысяч работников больниц и поликлиник. К концу марта провели почти 59 тысяч выплат. Для сравнения: за весь прошлый год медикам перевели 345 тысяч выплат на сумму больше 5 миллионов рублей.

Самые большие суммы — до 50 тысяч рублей — получают врачи и медсестры, которые работают в поликлиниках и в скорой помощи. Руководители больниц каждый месяц подают данные о сотрудниках. Соцфонд переводит деньги на карты максимум через семь дней. О каждом перечислении приходит уведомление на «Госуслугах».

Глава отделения Соцфонда по Татарстану Эдуард Вафин сказал, что такие выплаты помогают поддерживать врачей и удерживать молодых специалистов в профессии.

