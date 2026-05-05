В Бугульме на электроподстанции рабочего убило током

По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

На территории электрической подстанции АО «Сетевая компания» в Бугульме во время демонтажа оборудования один сотрудников в результате удара током скончался на месте, а его коллега получил травмы, сообщает прокуратура Татарстана.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». По основной версии, произошедшее стало возможным из-за нарушения последовательности отключения высоковольтного оборудования.

Ход расследование находится на контроле прокуратуры Бугульмы. Ее сотрудники также проверят, соблюдение требований об охране труда в компании, чьи сотрудники получили удар током.

