Метеоры в Татарстане начнут останавливаться в Камском Устье и Рыбной Слободе

Всего компания обслуживает 11 социальных маршрутов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году скоростные суда на маршруте Казань – Набережные Челны начнут останавливаться в Камском Устье. Об этом рассказал глава «Флота РТ» Роман Лизалин.

Сейчас «Метеоры» по этому пути останавливаются в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Пассажиры давно просили добавить остановку в Камском Устье — направление очень популярное. Раньше такой возможности не было, но в этом году она появилась. Также в планах компании — сделать остановку в Рыбной Слободе.

Всего компания обслуживает 11 социальных маршрутов. Появилось и новое направление: Набережные Челны – Соколка. «Судно уже начинает там работать. Думаем, что маршрут станет регулярным», — отметил Лизалин.

Купить билеты можно на сайте «Флота РТ» и в мобильном приложении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.