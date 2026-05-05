Глава «Флота РТ»: Метеоры стоят от 650 млн рублей, без господдержки их не купить

Стоимость одного скоростного судна «Метеор» сегодня достигает 650 миллионов рублей. Такие цифры на пресс-конференции озвучил генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин. По его словам, без помощи государства обновлять речной флот было бы практически невозможно.

«Учитывая финансовую емкость этого проекта, маржинальность не позволяет ни нам, ни любому другому бизнесу просто взять и купить такое судно. „Метеор“ стоит от 650 миллионов рублей, а дальше еще расходы на топливо и другие статьи затрат. Без господдержки мы так и возили бы пассажиров на старых аппаратах», — подчеркнул Лизалин.

Он также сообщил, что два последних скоростных судна второго поколения были приобретены по программе льготного лизинга под 2,9-3 процента годовых.

