В Высокогорском районе при столкновении Лады с КамАЗом погибли два человека

Днем 5 мая на трассе М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП - погибли два человека. Авария случилась около 12 часов дня на 815-м километре дороги.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. От удара мужчина и его пассажирка скончались на месте.

На место происшествия приехал прокурор Высокогорского района Рим Сунгатуллин. Сейчас проверку проводит следствие, а прокуратура следит за ее ходом. Причины аварии устанавливаются.

