Аэропорты Татарстана возобновили работу в штатном режиме

Ограничения вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Оперативные службы Республики Татарстан объявили о полной отмене режима «Беспилотная опасность», действовавшего на территории региона с ночи.

Следом за этим Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы трех аэропортов республики. В 12:50 по местному времени были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы.

Напомним, ограничения вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности пассажирских перевозок в условиях угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На время действия запрета воздушные гавани работали в особом режиме, пассажирам задержанных рейсов предоставлялась вся необходимая поддержка, включая комнаты матери и ребенка, горячее питание и актуальную информацию через справочные службы.

