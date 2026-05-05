В Татарстане за время гаражной амнистии оформили почти 25 тысяч объектов

Речь идет о легализации построек под автомобили, возведенные до 30 декабря 2004 года.

С момента запуска гаражной амнистии в Татарстане зарегистрировано 24 884 объекта. Как сообщили в Росреестре республики, это 9,6 тысячи гаражей и 15,3 тысячи земельных участков под ними. С начала 2026 года татарстанцы оформили права еще на 2 тысячи объектов. Речь идет о 773 гаражах и 1 171 участке.

Как напоминают в Росреестре Татарстана, амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Под нее не попадают самовольные строения, а также подземные гаражи при многоэтажках и офисных центрах.

