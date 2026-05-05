На Курбан-байрам 2026 в Казани организуют 17 площадок для жертвоприношений

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана на пресс-конференции озвучило расписание одного из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В этом году он отмечается 27 мая. Дата приходится на среду. В республике данный день будет официально объявлен выходным днем. Что же касается утреннего намаза в праздник, то он состоится в 2.15, после в 2.30 в мечетях пройдет чтение Корана, а в 3.15 — сама проповедь. И только затем - в 3.45 - праздничный намаз.

Также объявлено, что только в Казани для жертвоприношений организуют 17 специальных площадок. К слову, в этом году ДУМ Татарстана установило нисаб в размере 100 тысяч рублей — почти вдвое больше прошлогоднего (53 тысячи рублей). Напомним, нисаб — это сумма свободных денег (после вычета долгов и расходов), при наличии которой мусульманин обязан совершить жертвоприношение. Он приравнен к стоимости 595 граммов серебра.

