В центре Казани 9 Мая ограничат продажу алкоголя в магазинах

В день празднования Дня Победы в Казани введут временные ограничения на продажу спиртного. Это будет сделано в целях безопасности, говорится в соответствующем постановлении за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. В основном запрет коснется центральных улиц и Ново-Савиновского района. Исключение сделано для заведений общепита, у которых в меню имеется алкоголь.

Купить спиртное не получится в магазинах на улицах Бондаренко, Большой Красной, Карла Маркса, Лево-Булачной, Чуйкова, Московской, Мусина, Муштари, Ершова, Право-Булачной, Пушкина и Чернышевского. А также на Астрономической, Баумана, Гоголя, Дзержинского, Жуковского, Наджми, Фукса, Коротченко, Горького, Джалиля и других.

Кроме того, алкоголь не продадут в переулке Саначина, на площади 1 Мая, площади Свободы, площади Тысячелетия, в парке Горького, парке Победы, «Черном озере», Ленинском саду, скверах Урманче, Шакирова, Толстого, Котельникова, медицинских работников и у Центра семьи «Казан».

