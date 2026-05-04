В Казани собака укусила девятиклассника, на животное уже поступали жалобы

Жители не раз жаловались, но животное так и не отловили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Казани собака укусила девятиклассника. Подросток получил травму руки. Следователи уже завели уголовное дело, а глава СК России взял ситуацию под личный контроль.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что эта собака и раньше набрасывалась на людей. Жители не раз жаловались, но животное так и не отловили.

После публикации в соцсетях историей заинтересовались следователи. Они возбудили дело сразу по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Глава Следственного комитета России поручил своему подчиненному в Татарстане Валерию Липскому разобраться в ситуации и доложить, как идет расследование.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.