В Зеленодольске воспитатель детсада ответит в суде за падение ребенка с лестницы

Документы дела передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая сотрудница детского сада в Зеленодольске попала под суд. Ее обвиняют в том, что она не доглядела за детьми, и один малыш серьезно пострадал.

Все случилось 29 мая прошлого года. Воспитательница вывела подготовительную группу гулять на территорию садика. По версии следствия, дети играли сами по себе — женщина за ними не следила. Шестилетний мальчик забрался на лестницу, сорвался и упал. Травмы оказались тяжелыми.

Следователи завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Воспитательницу уже уволили. Сейчас расследование закончено, все документы передали в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.