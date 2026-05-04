НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:30

В Зеленодольске воспитатель детсада ответит в суде за падение ребенка с лестницы

Женщина недоглядела за малышами
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Документы дела передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая сотрудница детского сада в Зеленодольске попала под суд. Ее обвиняют в том, что она не доглядела за детьми, и один малыш серьезно пострадал.

Все случилось 29 мая прошлого года. Воспитательница вывела подготовительную группу гулять на территорию садика. По версии следствия, дети играли сами по себе — женщина за ними не следила. Шестилетний мальчик забрался на лестницу, сорвался и упал. Травмы оказались тяжелыми.

Следователи завели дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Воспитательницу уже уволили. Сейчас расследование закончено, все документы передали в суд.

