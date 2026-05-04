В Казани ограничат движение у площади Тысячелетия 4, 7 и 8 мая

Власти Казани рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности избегать поездок в центр в вечернее время 4, 7 и 8 мая.

В Казани вводятся временные ограничения движения транспорта и пешеходов в районе площади Тысячелетия 4, 7 и 8 мая с 16:00 до 23:30. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Меры приняты согласно постановлению городского исполкома для обеспечения безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы.

Ограничения затронут саму площадь и прилегающие улицы в центральной части города. В указанные часы перемещение по этой зоне будет затруднено для всех участников дорожного движения, включая водителей, пользователей средств индивидуальной мобильности и пешеходов.

Власти рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности избегать поездок в центр в вечернее время 4, 7 и 8 мая.

