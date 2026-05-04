В Набережных Челнах ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Победы

Челнинцам рекомендуют заранее планировать свои передвижения по городу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Набережных Челнах вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изменения затронут несколько ключевых проспектов города в период с 4 по 9 мая, что необходимо для обеспечения безопасности участников праздничных церемоний и зрителей.

С 4 по 7 мая с 12:00 до 16:00 будет закрыто движение по проспекту Мусы Джалиля на участке от улицы Центральной до улицы Батенчука, а также по самой улице Батенчука в направлении от проспекта до бульвара Хусаина Ямашева.

В День Победы, 9 мая, ограничения вступят в силу раньше. Так, с 07:00 до 11:30 нельзя будет проехать по проспекту Джалиля от улицы Гидростроителей до Центральной и по улице Батенчука до набережной Тукая.

Дополнительно 9 мая с 14:00 до 23:00 будет перекрыт проспект Хасана Туфана на участке от проспекта Чулман до пересечения улицы Раскольникова с проспектом Раиса Беляева. Власти призывают водителей заранее планировать маршруты, учитывать возможные объезды и пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов в праздничные дни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.