Некоторые жители Татарстана получают две пенсии на сумму более 63 тысяч рублей

На сегодняшний день две пенсии получают 117 ветеранов.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Татарстане, имеют право на двойное пенсионное обеспечение. Как пояснили в республиканском отделении Социального фонда России, эта категория граждан может одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 117 ветеранов. Средний совокупный размер двух пенсий для них составляет более 63 тысяч рублей.

Но это далеко не все меры поддержки, предусмотренные для участников и инвалидов ВОВ. Помимо основной пенсии, им полагается ряд дополнительных выплат.

Во-первых, ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей. Она была установлена указом президента России еще в апреле 2019 года и приурочена к празднованию Дня Победы.

Во-вторых, ежемесячная денежная выплата. Ее размер зависит от статуса ветерана: для участников Великой Отечественной войны он составляет 6 595,78 рубля, для инвалидов войны — 8 794,41 рубля. Эти суммы указаны с учетом стоимости набора социальных услуг.

Кроме того, к пенсии ветеранов добавляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей.

