В Казани за пять лет число аварий сократилось на 20%

Основными причинами гибели людей остаются наезды на пешеходов. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Казани за последние пять лет заметно улучшилась ситуация с безопасностью на дорогах. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 20,4%, число пострадавших уменьшилось на 17,6%, а количество погибших снизилось на 15,8%. Об этом на утреннем совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По словам Шакирова, основными причинами гибели людей остаются наезды на пешеходов. Спикер призвал жителей города более внимательно относиться к правилам дорожного движения.

В прошлом году в столице Татарстана произошло 1 217 аварий с пострадавшими, в результате которых погибли 32 человека и 1 456 получили ранения. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано 1 279 ДТП, в которых погибли 38 человек и пострадали 1 517.

Напомним, в Казани курьера на электровелосипеде после ДТП срочно доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции усматривают вину у самого доставщика, а также у водителя авто, с которым произошло столкновение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.