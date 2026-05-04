Имам из Казани посоветовал требовать, чтобы ребенок совершал намаз с 10 лет

С 10 лет, говорит Хайруллин, старайтесь требовать, чтобы ребенок исполнял намаз. Фото: Архив "КП".

Как воспитывать в детях любовь к молитве, а не страх перед принуждением — этот вопрос имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин раскрыл через древнюю притчу и личные воспоминания о бабушках в советское время.

По словам священнослужителя, в одной из старинных книг приводится поучительная история. Некий юноша, у которого только что родился сын, радостно прибежал к имаму с вопросом, когда начинать воспитание. В ответ имам сказал: «Сынок, ты уже на девять месяцев опоздал». Хайруллин пояснил, что воспитание начинается еще в младенчестве — например, когда мать прикладывает ребенка к груди и уже произносит «Бисмиллях».

Что касается непосредственно обязательных постулатов, в том числе намаза, то здесь имам назвал конкретные возрастные ориентиры. Как передает ИА "Татар-информ", обучать ребенка этим молитвам лучше всего с семи лет. А уже с 10 лет, подчеркнул Хайруллин, старайтесь требовать, чтобы он вместе с вами исполнял намаз. Однако он предупредил: ни в коем разе нельзя перегибать палку. «Потому что мы в первую очередь должны воспитать в ребенке любовь к уразе, к намазу, а не такое отношение: "Папа меня заставлял, мама меня заставляла"», — пояснил имам мечети «Гаиля». Иначе, когда родителя рядом не будет, ребёнок не станет совершать молитву.

В качестве положительного примера Хайруллин привёл воспоминания о бабушках в советское время. Они рассказывали, как рано утром просыпались вместе с бабушкой и кушали сухур. Тогда было время голода, но именно бабушка смогла воспитать любовь к сухуру.

Имам резюмировал: кто-то из детей держит уразу полдня, кто-то отказывается только от сладкого, кто-то выбирает иной путь. Главная задача — воспитать любовь, чтобы ребенок в какой-то момент сам сказал: «Все, я готов, я буду сам читать, я буду сам молиться».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.