Бастрыкин затребовал доклад о падении футбольных ворот на ребенка в Казани

Председатель Следственного комитета России узнал, что после произошедшего конструкцию так и не закрепили должным образом.

‎Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с падением футбольных ворот на 12-летнего мальчика в Казани. Инцидент произошел в апреле 2026 года, когда ребенок во время тренировки на стадионе повис на конструкции. Ворота оказались не закреплены и упали на школьника. Мальчика увезли в больницу с травмами головы.

По данному факту заведено и расследуется уголовное дело. Как следует из сообщений в интернете, упавшие ворота подняли, но так и не закрепили их должным образом. Конструкция все еще представляет опасность для других, в том числе и взрослых.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Данный вопрос находится на контроле центрального аппарата федерального ведомства.

