Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 12:43

В Мензелинском районе нашли тело рыбака, пропавшего 17 апреля

На мужчине отсутствовал спасательный жилет
Олег ЛУГОВОЙ
Сначала спасатели нашли пустую лодку.

Сначала спасатели нашли пустую лодку.

Фото: МЧС Татарстана.

В это воскресенье, 3 мая, были завершены поиски последнего из рыбаков, пропавших 17 апреля в Мензелинском районе. Мужчина утонул, не нем в нарушении правил не было спасательного жилета. Тело извлекли на реке Ик около села Дусай-Кичу, оно находилось в более чем 1 километре от берега, сообщили в МЧС Татарстана.

Ранее – 19 апреля – спасатели во время поисков нашли пустую лодку, на которой двое мужчин отправились на рыбалку и пропали. Рядом на глубине одного метра было обнаружено тело первого из них. На нем также не было спасательного жилета.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.