В Мензелинском районе нашли тело рыбака, пропавшего 17 апреля

Сначала спасатели нашли пустую лодку. Фото: МЧС Татарстана.

В это воскресенье, 3 мая, были завершены поиски последнего из рыбаков, пропавших 17 апреля в Мензелинском районе. Мужчина утонул, не нем в нарушении правил не было спасательного жилета. Тело извлекли на реке Ик около села Дусай-Кичу, оно находилось в более чем 1 километре от берега, сообщили в МЧС Татарстана.

Ранее – 19 апреля – спасатели во время поисков нашли пустую лодку, на которой двое мужчин отправились на рыбалку и пропали. Рядом на глубине одного метра было обнаружено тело первого из них. На нем также не было спасательного жилета.

