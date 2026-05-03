Юбиляру аплодировали футболисты разных возрастов. Фото: скриншот.

В воскресенье, 3 мая, свое 60-летие отмечает президент правления «Рубина», руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Его поздравили самым длинным в истории клуба живым «коридором» — из игроков академии, женской и основной команд, всего 12 коллективов.

На видео с клубной базы видно, как Сафиуллин в майке «Рубина» пробегает сквозь строй под аплодисменты. В конце его ждал торт со свечой в виде цифры 60.

Автор: vk.com/fcrk

Марат Сафиуллин возглавил клуб в январе 2023 года, когда «Рубин» играл в Первой лиге. По итогам сезона-2022/23 команда заняла первую строчку турнирной таблицы и вернулась в РПЛ.

