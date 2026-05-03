В Татарстане годовая инфляция составила 7,08%

В марте в сравнении с февралем цены в Татарстане выросли на 0,79%. В итоге годовая инфляция стала равна 7,08%, гласят данные Банка России. Это выше, чем в среднем по ПФО (6,67%) и по стране (5,86%). Среди продуктов рекордсменом стали куриные яйца — сказался предпраздничный ажиотаж перед Пасхой, а также удорожание кормов, упаковки и логистики. Впрочем, за год яйца подорожали всего на 0,65%.

В свою очередь татарстанские заведения общепита (кафе и рестораны) за год подняли ценники в среднем на 10,49%. Им пришлось это сделать из-за растущих расходов на продукты, зарплаты и аренду. Из непродовольственных товаров заметнее всего выросли печатные издания (+13,17% за год). А компьютеры, наоборот, подешевели (-2,63%).

Среди услуг лидирует медицина - +14,59% за год. Клиники вынуждены тратить больше на сырье, инструменты и оборудование.

