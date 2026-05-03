НовостиСпорт3 мая 2026 10:56

Легкоатлет Владимир Никитин установил рекорд России на «Казанском марафоне»

Он участвовал в забеге на 42,2 километра
Андрей МАРЬЯНОВ
Спортсмен финишировал 3 мая. Фото: t.me/kazan_run

В Казани завершился масштабный легкоатлетический праздник. Владимир Никитин победил на марафонской дистанции 42,2 километра с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Это новый рекорд России. Предыдущее достижение (2:08:54) установил Дмитрий Неделин неделю назад в Дюссельдорфе.

У женщин в «Казанском марафоне» лучшей стала Луиза Лега — 2 часа 26 минут 7 секунд. Всего на забеги 3, 10, 21,1 и 42,2 километра зарегистрировались 44 тысяч человек, из них 11,7 тысячи — на полную марафонскую дистанцию. Соревнования проходили с 1 по 3 мая, забеги проводились по центральным улицам столицы Татарстана.

