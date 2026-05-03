В Марий Эл автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, водитель погиб

Место происшествия. Фото: прокуратура Марий Эл

В это воскресенье, 3 мая, примерно в 4.30 на территории Мари-Турекского района произошла смертельная авария, сообщает прокуратура Марий Эл.

Так, согласно предварительным данным, на восьмом километре дороги «Хлебниково – Мариец» пьяный 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением. Машина на ходу вылетела с дороги в кювет, где со всего маха врезалась в дерево.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, также пострадал и госпитализирован его 20-летний пассажир.

