В Марий Эл автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, водитель погиб

В это воскресенье, 3 мая, примерно в 4.30 на территории Мари-Турекского района произошла смертельная авария, сообщает прокуратура Марий Эл.
Так, согласно предварительным данным, на восьмом километре дороги «Хлебниково – Мариец» пьяный 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справился с управлением. Машина на ходу вылетела с дороги в кювет, где со всего маха врезалась в дерево.
В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, также пострадал и госпитализирован его 20-летний пассажир.
