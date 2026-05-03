В аэропорту Казани задерживаются рейсы в Петербург, Екатеринбург, Москву и Сочи

В частности, задержка произошла из-за введенных в аэропорту Пулково ограничений. Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В казанском аэропорту задерживаются рейсы на вылет в Санкт-Петербург и обратно. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Причина — временные ограничения в Пулково на фоне беспилотной опасности.

В Петербург с опозданием отправятся три самолета. В обратном направлении задержаны четыре рейса. Кроме того, на 6 часов перенесли вылет в Екатеринбург. Незначительно откладываются рейсы в Сочи, а также в Москву и обратно.

Приволжская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Казани из-за задержек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.