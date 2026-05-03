В Казани за сутки произошло 5 ДТП с шестью пострадавшими

В основном врезались в уже припаркованные машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано 5 аварий, в которых ранено 6 человек. Погибших нет, сообщает ГИБДД города. В Кировском районе из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции случились наезд на стоящий автомобиль, а также наезд на препятствие. В Советском районе по той же причине врезались в припаркованную машину.

В Приволжском районе произошло столкновение из-за проезда перекрестка на красный свет. А в Ново-Савиновском — падение пассажира в автобусе. Всего в ГИБДД поступило 72 сообщения о ДТП. Задержаны 8 пьяных водителей и 7 без прав. К ответственности привлекли 8 водителей автобусов и 21 таксиста.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.