Национальный лидер Туркменистана приедет в Казань на KazanForum 2026

Международный форум пройдет в столице Татарстана с 12 по 17 мая.

Туркменистан готовится к участию в международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» в столице Татарстана. Как сообщает газета «Золотой век» со ссылкой на заседание Кабинета министров, на период с 13 по 14 мая запланирован визит делегации во главе с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

В программе значится участие в специализированных экспозициях и конференции «Сотрудничество России и исламского мира EXPO», а также в «Международном рынке недвижимости», торговой ярмарке «Kazan Halal Market» и фестивале «День благопристойной моды». Напомним, что сам форум пройдет с 12 по 17 мая.

