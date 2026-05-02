Активистка Агина Алтынбаева госпитализирована в РКБ Казани после ДТП

Активистка и общественный деятель из Набережных Челнов Агина Алтынбаева пострадала в результате ДТП. Инцидент произошел на 868-м километре трассы — участке, который ведет в сторону Казани.

По предварительным данным, в момент аварии Алтынбаеву выбросило из салона автомобиля. Пострадавшая, которая является многодетной матерью, доставлена в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Казани и помещена в нейрохирургическое отделение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В машине вместе с активисткой также находились ее брат и знакомая. Всех пострадавших также доставили в казанскую РКБ. Однако, по имеющейся информации, брат Алтынбаевой отказался от госпитализации.

Подробности происшествия и обстоятельства ДТП выясняются.

