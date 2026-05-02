Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2026 12:39

Активистка Агина Алтынбаева госпитализирована в РКБ Казани после ДТП

Многодетная мать из Набережных Челнов находится в нейрохирургическое отделение
Адам САГАЛ
По предварительным данным, в момент аварии Алтынбаеву выбросило из салона автомобиля.

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Активистка и общественный деятель из Набережных Челнов Агина Алтынбаева пострадала в результате ДТП. Инцидент произошел на 868-м километре трассы — участке, который ведет в сторону Казани.

По предварительным данным, в момент аварии Алтынбаеву выбросило из салона автомобиля. Пострадавшая, которая является многодетной матерью, доставлена в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Казани и помещена в нейрохирургическое отделение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В машине вместе с активисткой также находились ее брат и знакомая. Всех пострадавших также доставили в казанскую РКБ. Однако, по имеющейся информации, брат Алтынбаевой отказался от госпитализации.

Подробности происшествия и обстоятельства ДТП выясняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.