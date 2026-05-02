НовостиСпорт2 мая 2026 12:48

Сборная России по футболу может сыграть в Казани в сентябре

Имя соперника пока не раскрывается
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Российский футбольный союз рассматривает Казань в качестве одного из кандидатов на проведение товарищеского матча национальной команды. Ориентировочное время игры — сентябрь текущего года. Имя соперника пока не раскрывается.

Переговоры между республикой и РФС начались еще в прошлом сезоне — тогда Казань принимала матч за Суперкубок России, в котором встретились московские ЦСКА и «Краснодар». Недавно федерация подтвердила свои намерения уже в письменной форме, что превратило устные договорённости в более конкретный план.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", изначально рассматривалась возможность проведения игры летом, однако загруженность стадиона «Ак Барс Арена» не позволила этого сделать. На июнь-июль на спортивной арене запланированы крупные концерты — выступят рэп-исполнитель Баста и популярная группа «Руки Вверх!».

Последний раз национальная команда выходила на поле в Казани в 2021 году. Тогда в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 подопечные Валерия Карпина минимально обыграли Словакию — единственный гол позволил россиянам взять важные три очка. Сейчас город вновь претендует на возвращение большой сборной спустя пять лет.

