Татарстан направит 461 млн рублей на ремонт трех дорог

Власти Татарстана объявили тендеры на проведение дорожных работ общей стоимостью 461,1 миллиона рублей. Соответствующая документация размещена на официальном портале государственных закупок.

Самый крупный контракт — 214 миллионов рублей — предусматривает восстановление дорожного полотна в Верхнеуслонском районе. Здесь приведут в порядок разрозненные участки общей протяжённостью 7,5 километра. Подрядчик должен уложиться в текущий год: завершение работ намечено на октябрь 2026-го.

Второй по объему финансирования объект находится в Заинском районе. На капитальный ремонт трассы «Заинск — Бухарай» выделено 197,1 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на трёхкилометровый отрезок дороги. Однако сроки здесь заметно длиннее — подрядные организации обязаны выполнить все работы до 22 октября 2027 года.

Третий тендер касается Зеленодольского района. На дорожные работы там заложено 50 миллионов рублей. Общая длина участков, нуждающихся в ремонте, составит 4,8 километра. Как и в случае с Верхнеуслонским районом, восстановительные мероприятия планируется завершить в октябре нынешнего года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.