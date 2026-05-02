82% жителей Казани выбрали российские курорты для летнего отдыха

Лидерами предпочтений туристов остаются Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые приходится по пятой части всех бронирований.

Большинство жителей Казани – 82% – планируют провести летний отпуск в России, свидетельствуют данные туристической отрасли. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали эксперты в области туризма.

Лидерами предпочтений туристов остаются Краснодарский край и Санкт-Петербург, на которые приходится по пятой части всех бронирований. В тройку популярных направлений также входят Москва, Московская область и Крым, а родной Татарстан выбирают 5% путешественников. Средняя продолжительность поездки составляет от трех до пяти ночей, а расходы на проживание варьируются от 20 до 42 тысяч рублей.

Среди тенденций этого сезона – рост интереса к посуточной аренде жилья и путешествиям компаниями. Число групповых бронирований увеличилось более чем на четверть. Все чаще туристы выбирают размещение у моря, отдавая предпочтение трехзвездочным отелям. При этом растет спрос на самостоятельные маршруты по Европе и Азии, хотя логистика по этим направлениям остается сложной из-за отсутствия прямых рейсов.

На структуру спроса повлияли и внешние факторы. Так, после весенних наводнений Дагестан потерял около трети туристического потока, тогда как Анапа демонстрирует восстановление после экологического инцидента – продажи там выросли на 40%. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Грузия и Армения, предлагающие удобную логистику и предсказуемые условия отдыха.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.