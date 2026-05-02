В Новошешминском районе построят лицей с ареной для роботов и экстрим-парк

Новошешминский район Татарстана активно превращается в точку притяжения для молодежи, туристов и инвесторов. Глава муниципалитета Егор Тарнавский на встрече с журналистами подвел итоги первого года работы, представив десятки проектов — от необычного сельского хозяйства до технического лицея с ареной для роботов. Главная цель: остановить отток кадров и сделать район комфортным для жизни.

Средняя зарплата в районе благодаря семи нефтяным компаниям достигает 96 тысяч рублей, но останавливает молодых специалистов не только доход. В Новошешминске развернуто масштабное строительство. Три восьмиквартирных дома возводятся для детей-сирот (в очереди 32 человека). Также готовится участок под 24-квартирный арендный дом и многоквартирную застройку. Нефтяные компании в прошлом году построили 12 домов для своих сотрудников, которые администрация передала многодетным семьям. В этом году взято ещё 20 участков под жилье для работников.

К 1 сентября обычная школа преобразится в технический лицей — совместный проект с IT-парком и КНИТУ-КАИ. Стоимость объекта — 201 млн рублей. Здесь появится арена для битв роботов, а дети будут углублённо изучать языки программирования. Рядом уже работает крытый футбольный манеж, а в этом году запускают картинг для факультативных занятий. Ранняя профориентация станет частью учебного процесса.

В райцентре началось строительство ледовой арены по республиканской программе и экстрим-парка. На проектирование последнего выделено 10 млн рублей из гранта «Татнефти». Объект станет уменьшенной версией казанского «Урама» — с рампами, перилами и бассейнами для экстремалов. Первый этап благоустройства центральной улицы Ленина (25 млн рублей) охватит территорию от Привокзальной площади до гимназии. Обновят фасад автовокзала, а заброшенные сараи заменят парковая зона и детская площадка.

Новошешминск бережно относится к истории. Три старинных храма требуют восстановления — в них сохранились уникальные фрески. По Петропавловской церкви (1885 год) уже разработан проект, в первую очередь планируют закрыть крышу. Троицкая церковь (1794 год) хранит икону, нуждающуюся в реставрации. А «Екатерининские валы» — оборонительные сооружения XVIII века — начинают восстанавливать на средства гранта Минэкономразвития РФ. Крепость на горе воссоздадут в первозданном виде, а вокруг нее сформируют пять подворий по числу исторических слобод.

Агротуризм в районе получил неожиданное развитие. Улиточная ферма выращивает пищевых моллюсков за 5–6 месяцев (в дикой природе — три года). Питаясь комбикормом, они не имеют привкуса тины и песка. Из них делают замороженные полуфабрикаты эскарго, консервы, а из муцина — косметику и белок для питательных смесей. В этом сезоне планируют вырастить 10–15 тонн продукта с поставками в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Первых туристов ферма примет уже летом.

Конный завод района — настоящий бренд. Здесь содержат около 300 лошадей, из них 260 — чистокровные орловские рысаки с говорящими кличками: Депутат, Политик, Пряник. Они занимают призовые места на соревнованиях, их отправляют в КНДР и страны Центральной Азии. В этом году орловской породе исполняется 250 лет, а в подарок президенту Монголии на Всемирный день коня уйдёт рысак, выращенный в Татарстане — для укрепления дружеских связей.

