Сезон тихой угрозы: каждый седьмой клещ оказался переносчиком боррелиоза

Из 166 снятых с людей клещей возбудителей энцефалита не обнаружено.

В Татарстане зарегистрирован резкий спад обращений по поводу укусов клещей (437 против 1586 в 2025-м), но при этом лаборатории бьют тревогу: 14,4% исследованных членистоногих являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). То есть каждый седьмой клещ.

Первый укус сезона-2026 зафиксировали 25 марта. Чаще всего клещи нападали на жителей Казани (106), Набережных Челнов (53) и Бугульминского района (37).

Из 166 снятых с людей клещей возбудителей энцефалита не обнаружено. Самих случаев заболевания пока не зарегистрировано, однако инфекция коварна: при позднем обращении к врачу боррелии поражают суставы, сердце и нервную систему вплоть до менингита.

Симптомы ИКБ: красное пятно на месте укуса (часто в виде «мишени»), резкий подъем температуры до 38–39 градусов, сильная головная боль, тошнота. При своевременной терапии наступает полное выздоровление.

В республике обработано 225,2 га из запланированных 2500 га (парки, скверы, лагеря). Вакцинацию против энцефалита прошли 5514 человек (43% от плана).

