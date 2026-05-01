Жилой комплекс построят на улице Короленко в Ново Савиновском районе Казани

Общая площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров.

Проект строительства многоквартирного дома в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана получил одобрение экспертов. Положительное заключение негосударственной экспертизы датировано 30 апреля 2026 года, информация об этом появилась на портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Жилой комплекс планируется возвести по адресу Короленко, 85б. Помимо квартир, в здании предусмотрены встроенные нежилые помещения, а также подземный паркинг для автомобилей жильцов. Общая площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под строительство оценивается в 66,3 миллиона рублей.

Застройщиком объекта выступает казанское ООО «Специализированный застройщик «ГлобалПлюс-1». Компания зарегистрирована в столице республики.

