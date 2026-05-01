Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит1 мая 2026 13:48

Жилой комплекс построят на улице Короленко в Ново Савиновском районе Казани

Положительное заключение негосударственной экспертизы датировано 30 апреля 2026 года
Кристина ЛИНК
Общая площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров.

Общая площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства многоквартирного дома в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана получил одобрение экспертов. Положительное заключение негосударственной экспертизы датировано 30 апреля 2026 года, информация об этом появилась на портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Жилой комплекс планируется возвести по адресу Короленко, 85б. Помимо квартир, в здании предусмотрены встроенные нежилые помещения, а также подземный паркинг для автомобилей жильцов. Общая площадь застройки составит 8,5 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под строительство оценивается в 66,3 миллиона рублей.

Застройщиком объекта выступает казанское ООО «Специализированный застройщик «ГлобалПлюс-1». Компания зарегистрирована в столице республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.