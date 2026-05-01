Смертельная рыбалка: в Васильево подросток коснулся удочкой провода и погиб

Прогулка на рыбалку оказалась трагической.

Утром 1 мая в поселке Васильево произошла трагедия, унесшая жизнь школьника. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Трое подростков отправились на рыбалку. Переходя через железнодорожные пути, один из ребят задел удочкой провода контактной сети. Напряжение в них достигает 27,5 тысячи вольт. Удар током оказался смертельным — ребенок погиб на месте происшествия.

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего. Муниципалитет окажет семье всю необходимую помощь и поддержку.

Михаил Афанасьев обратился к родителям в преддверии летних каникул с призывом провести с детьми беседы о правилах безопасности вблизи железной дороги. Особое внимание он уделил опасности контактной сети: приближаться к проводам на расстояние ближе двух метров категорически запрещено — даже без касания может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом, что приводит к тяжелейшим электротравмам.

«Будьте внимательны и берегите себя!» — подчеркнул мэр Зеленодольска.

