НовостиОбщество1 мая 2026 10:39

В Татарстане изъяли почти тысячу поддельных батареек известной марки

Партию контрафактного товара нашли во время проверки торгово-складского помещения
Юлия ЕФРЕМОВА
Партию батареек обнаружили в торгово-складском помещении.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с полицейскими обнаружили на одном из складов региона партию из 994 батареек известной марки с признаками контрафакта. Об этом сообщили в пресс-службе таможни Татарстана.

Проверка торгово-складских помещений выявила несоответствия в маркировке и упаковке продукции, что дало основания заподозрить незаконное использование товарного знака.

Вся партия изъята и передана на ответственное хранение. Официальный запрос направлен правообладателю бренда для экспертизы подлинности продукции и оценки потенциального ущерба. От заключения эксперта будет зависеть дальнейшая квалификация дела. При подтверждении контрафактного происхождения товаров материалы направят для возбуждения административного или уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что оборот поддельной продукции не только нарушает права интеллектуальной собственности, но и может нести риски для потребителей.

