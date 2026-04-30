Май 2026 года в Татарстане будет близок к климатической норме

В среднем по Татарстану ожидается до 41 миллиметра осадков.

Гидрометцентр Республики Татарстан опубликовал предварительный прогноз погоды на последний месяц весны. Согласно данным метеорологов, средняя температура воздуха в мае ожидается в пределах привычных многолетних значений.

По расчетам синоптиков, среднесуточная температура в столице республики составит около плюс 14,1 градуса. В целом по региону этот показатель будет чуть ниже — порядка плюс 13,6 градуса.

Что касается осадков, то их количество также прогнозируется близким к норме. В Казани ожидается около 38 миллиметров, а в среднем по Татарстану — до 41 миллиметра.

Таким образом, существенных отклонений от климатической нормы в последний весенний месяц синоптики не прогнозируют.

