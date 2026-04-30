В Нижнекамске появятся птицефабрика за 900 млн и ЖК за 3,5 млрд рублей

Мощность предприятия составит 150 тыс. яиц в сутки.

Инвестиционный совет Нижнекамского района поддержал два новых проекта — строительство птицефабрики яичного направления и возведение жилого комплекса. Общий объем вложений превысит 4,4 млрд рублей.

Проект птицефабрики в Каенлинском сельском поселении представил глава крестьянско-фермерского хозяйства Ришат Сахипгараев. Мощность предприятия составит 150 тыс. яиц в сутки и 220 тыс. голов молодняка в год. Инвестиции — 900 млн рублей, половину из которых (450 млн) фермер планирует вложить до 2030 года из собственных средств. Оставшуюся сумму он намерен привлечь через кредит или найти инвестора.

Продукция будет выпускаться под брендом «Нижнекамское яйцо». Уже заключены предварительные соглашения с потенциальными покупателями, среди которых АО «Челны-Хлеб», ООО «Бахетле-1», «Челны Холод» и «Школьное питание». В 2026 году запланировано возведение первых двух корпусов, а на 2027–2030 годы — выход на оптовые поставки.

Фермер попросил у главы района Радмира Беляева помощи с подведением коммуникаций и отсыпкой грунта (около 10 тыс. тонн). Проект поддержан. Будет создано 30 рабочих мест.

Второй проект — жилой комплекс на улице Мурадьяна, 30а — презентовал индивидуальный предприниматель Тимур Боков, ранее реализовавший в Нижнекамске ЖК «Феникс» на 3,1 тыс. квартир. Новый объект, который инвестор назвал «три свечки на стилобате», подразумевает теплые паркинги и двор, расположенный на втором уровне выше дороги.

Объем инвестиций — 3,5 млрд рублей. Из них 453 млн составят собственные средства Бокова, еще 3 млн — кредит. К реализации проекта предприниматель планирует привлечь московских партнеров, среди реализованных объектов которых — казанский ЖК Savin House.

Проект создаст 20 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет республики оцениваются в 112 млн рублей. Инвестсовет также поддержал эту инициативу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.