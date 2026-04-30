В БСМП Набережных Челнов назначен новый главный врач

Министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев подписал кадровое распоряжение о назначении Романа Джумабаева на пост руководителя Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени профессора Р.С. Акчурина в Набережных Челнах. Специалист приступил к исполнению обязанностей с 30 апреля 2026 года.

Роман Адамбаевич Джумабаев является выпускником Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). В 2013 году он получил диплом по специальности «Лечебное дело», а год спустя завершил обучение в ординатуре по направлению «Неврология».

Трудовая биография нового главного врача тесно связана с БСМП, где он прошел путь от младшего персонала до руководителя. Карьерный трек специалиста стартовал в 2014 году с должности санитара в неврологическом отделении. В последующие годы он работал врачом-неврологом, затем занимал пост заместителя главного врача по медицинской части. С 2023 года и до января 2026-го Джумабаев возглавлял отделение ультразвуковой диагностики медучреждения.

С января текущего года Роман Джумабаев временно исполнял обязанности руководителя больницы. Эта необходимость возникла после того, как предыдущий главврач Марат Мухамадеев перешел на работу в Республиканский клинический онкологический диспансер. Теперь назначение утверждено на постоянной основе.

