НовостиЭкономика30 апреля 2026 8:54

Татарстан стал лидером по проектам Фонда развития промышленности

Республика поддержала 120 инициатив на 62 миллиарда рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Самые крупные проекты реализуют компании КАМАЗ, СОЛЛЕРС АЛАБУГА.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татарстан занимает первое место среди региональных фондов по количеству и объему профинансированных проектов. За время работы Фонда развития промышленности (создан в 2014 году) в республике поддержано 120 инициатив на общую сумму 62 миллиарда рублей. Самые крупные проекты реализуют компании КАМАЗ, СОЛЛЕРС АЛАБУГА.

Региональный Фонд, который управляется инвестиционно-венчурным фондом региона, поддержал 28 проектов на 3,6 миллиарда рублей. Средства выделяются под 3% годовых. В 2025 году республика достигла рекордного показателя: одобрено восемь крупных проектов на 1,9 миллиарда рублей. При этом из федерального бюджета удалось привлечь 1,8 миллиарда рублей.

Напомним, в Татарстане за неделю подешевела говядина, но подорожали овощи. Соответствующее исследование провели аналитики Татарстанстата.

