Температура падает: К Татарстану приблизился холодный атмосферный фронт

В Казани зарядил дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднесуточные температуры воздуха в Казани были на 7-8 градусов выше климатической нормы. Но настроение в это бабье лето может подпортить приближающийся к Татарстану холодный атмосферный фронт, предупреждают в Гидрометцентре республики.

В этот понедельник, 25 сентября, днем уже можно было наблюдать местами небольшие дожди. Они продолжат идти и ночью. Днем во вторник, 26 сентября, из-за роста атмосферного давления осадки сойдут на нет. В регион вместо южных потоков воздуха хлынут северные. Из-за этого немного похолодает – в светлое время суток будет от +17 до +22 градусов.

Диктовать условия высокое атмосферное давление продолжит 27 и 28 сентября – среду и четверг. Так что особых дождей не предвидится. Днем столбики термометров максимум поднимутся до +22.

На излете первого месяца осени – 29 и 30 сентября, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сохранится сухая погода и снова потеплеет. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

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