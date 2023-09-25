В Казани недавно завершилось благоустройство Юнусовской площади и Сада рыбака. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани за лето создали пять новых общественных пространств. Речь идет о Большом Голубом озере, парке в ЖК «Светлая долина», территории с велодорожкой вдоль Кремлевской дамбы, Юнусовской площади и Саде рыбака.

«Мы прирастаем площадями в природно-рекреационном комплексе, это, конечно, большой плюс нашему городу, работаем на сегодняшний и завтрашний день Казани», – передает слова градоначальника Ильсура Метшина мэрия.

Вместе с тем в уже действующих парках обновили инфраструктуру. За три летних месяца привели в порядок танцплощадку в парке «Крылья Советов» и шахматную беседу в парке Горького, соорудили крытые павильоны в парках в районе «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина».

Ранее мы показывали, как работает новый фонтан в Саду рыбака вечером.

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