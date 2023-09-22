В Казани состоялись съемки передачи с Региной Тодоренко и Тимуром Родригезом

Регина Тодоренко изучила центр Казани Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани состоялись съемки передачи «Руссо Экспрессо» с участием Регины Тодоренко и Тимура Родригеза. Ведущие в выпуске будут рассказывать, где лучше жить – в центре Казани или в пригороде.

В пригород отправился Тимур Родригез. Он посадил саженец винограда, посетил производство валенок в Кукморском районе, побывал в Болгаре и нашел татарские Мальдивы.

Регина Тодоренко изучила центр Казани – каталась на метро, отведала местные блюда, заглянула в ИТ-парк.

Выпуск о Казани выйдет в эфир 23 сентября.

Ранее мы сообщали, что в Казани снимают аналог программы «Орел и решка».

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