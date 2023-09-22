Для пенсионеров Казани проведут бесплатную осеннюю фотосессию

С каждым участником предварительно согласуют удобное время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для пенсионеров Казани в преддверии Дня пожилого человека проведут бесплатную осеннюю фотосессию. Место, где будут делать снимки, - сквер у администрации Советского района. 26 сентября здесь можно будет сделать фотографии вместе с детьми и внуками. Правда, требуется предварительная запись по телефону +7(843)223-20-00 (доб.4563, доб.4382). Записаться можно в будние дни с 9 до 18 часов.

Фотосессии стартуют в 14:30. С каждым участником предварительно согласуют удобное время.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане с 2024 года пенсионерам и сиротам повысят ежемесячные выплаты.

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