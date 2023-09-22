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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:52

Раис Татарстана и вице-премьер России обсудили тему охраны лесов

Встреча состоялась в Казанском кремле
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Татарстан занимает первое место в ПФО по реализации национального проекта «Экология».

Татарстан занимает первое место в ПФО по реализации национального проекта «Экология».

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко обсудили тему охраны и защиты лесов. Встреча состоялась в Казанском кремле, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Абрамченко, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по реализации национального проекта «Экология». Работы в этом направлении ведутся успешно и в срок. В свою очередь, Минниханов поблагодарил вице-премьера страны за внимание к татарстанским проектам.

Напомним, в Казань с рабочим визитом прибыла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она посетила биологические очистные сооружения и иловые поля.

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