В Казанском зоопарке показали разговаривающих гепардов

Хищники становятся особенно болтливы при виде мясных угощений
Фото: принтскрин видео.
В Казанском зоопарке показали, как разговаривают гепарды. Хищники становятся особенно болтливы при виде мясных угощений – каждый пытается выпросить себе еще один кусочек.
На ролике из зоопарка видно, как работница приносят гепардам еду, а они активно начинают издавать звуки, похожие на лай щенков.
Ранее мы сообщали, что в казанском зоопарке поселилась зеленая мартышка Полина.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram