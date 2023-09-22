В Казанском зоопарке показали разговаривающих гепардов

Хищники становятся особенно болтливы при виде мясных угощений Фото: принтскрин видео.

В Казанском зоопарке показали, как разговаривают гепарды. Хищники становятся особенно болтливы при виде мясных угощений – каждый пытается выпросить себе еще один кусочек.

На ролике из зоопарка видно, как работница приносят гепардам еду, а они активно начинают издавать звуки, похожие на лай щенков.

Ранее мы сообщали, что в казанском зоопарке поселилась зеленая мартышка Полина.

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