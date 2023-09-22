Компания «Ремдизель» выиграла торги по продаже Мотовилихинских заводов

«Мотовилихинские заводы» производят реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч» Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Компания «Ремдизель» из Набережных Челнов выиграла торги по продаже производственных мощностей ПАО «Мотовилихинские заводы», который занимается производством реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». Они были организованы в ходе процедуры банкротства.

Как сообщает ТАСС, на торги была подана одна заявка – от «Ремдизеля». Цена предложения составляла – 1,3 миллиарда рублей.

Как уточняет источник, покупатель будет иметь обязательство сохранить целевое назначение имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения. Кроме этого, он должен будет исполнять договоры должника, которые связаны с выполнением гособоронзаказа.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах глава Минэкономразвития РФ Решетников посетил завод «КАМАЗ».

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