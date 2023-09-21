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НовостиПолитика21 сентября 2023 8:23

Члены БРИКС поддержали председательство России в 2024 году

Саммит в следующем году состоится в Казани
Адам САГАЛ
Как уточнили в МИД РФ, в столице Татарстана помимо прочего ожидается полноформатная встреча министров иностранных дел стран объединения.

Как уточнили в МИД РФ, в столице Татарстана помимо прочего ожидается полноформатная встреча министров иностранных дел стран объединения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены БРИКС, а именно Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, поддержали председательство России в 2024 году. Саммит в следующем году состоится в Казани.

Как уточнили в МИД РФ, в столице Татарстана помимо прочего ожидается полноформатная встреча министров иностранных дел стран объединения.

Напомним, в августе текущего года саммит БРИКС состоялся в ЮАР. Было принято решение о расширении объединения, его новыми членами станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.

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