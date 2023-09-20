Мэрия Казани стала первой в России, кто подписал соглашение с «Хэдхантером»

Подписи под соглашением поставили мэр города Ильсур Метшин и гендиректор ООО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков Фото: kzn.ru

В эти дни в столице Татарстана проходит форум Kazan Digital Week – 2023. На его полях уже было заключено соглашение об умной оплате проезда в электричках города, а теперь мэрия подписало еще одно соглашение с сервисом по поиску работы HeadHunter.ru (Хэдхантер). Такое было сделано впервые в России.

В планах у сторон сотрудничество в плане развития рынка труда и инвестиционную привлекательность столицы Татарстана. Также HeadHunter.ru будет помогать мэрии автоматизировать процессы подбора сотрудников – уменьшить время по закрытию вакансии с 30 до 10 дней.

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