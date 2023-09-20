Полиция Нижнекамска хочет установить видеокамеры в местах проживания мигрантов

К установлению квартир, где поселились иностранные рабочие, привлекут старших по домам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 20 сентября, в Нижнекамске власти города и полиция обсудили вопросы, связанные с трудовыми мигрантами. А именно о недопущения совершения ими преступлений и иных правонарушений.

Начальник УМВД по Нижнекамскому району Айдар Фасхутдинов предложил в качестве мер безопасности устанавливать видеокамеры в местах проживания мигрантов, организовать пропускной режим.

Также он выступил с инициативой об усилении охраны на предприятиях, где работают иностранцы, и ужесточения контроля за их выездом из промышленных зон. Кроме того, было предложено в случае совершения мигрантом правонарушения, в том числе и уголовного, увольнять его.

«Прошу полицию вместе с председателями СТОС и старшими по домам установить, где именно проживают иностранные работники. Руководителю исполкома района проработать вопрос с централизованными перевозками мигрантов на работу», – в свою очередь отметил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.