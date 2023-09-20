В Менделеевском районе избрали новых глав двух поселений

Прежние главы двух сельских поселений ушли в отставку по собственному желанию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тураевском и Старогришкинском сельских поселениях избрали новых глав. Их имена озвучили на внеочередном заседании местного совета.

По итогам голосования главой Старогришкинского сельского поселения стал Константин Алексеев. За него отдали голоса 92% избирателей, а главой Тураевского сельского поселения - Гульнара Куляшева. За ее кандидатуру проголосовали 65% избирателей.

Как отметили в пресс-службе Менделеевского района Татарстана, прежние главы этих поселений ушли в отставку по собственному желанию.

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