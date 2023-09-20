В Казани в рамках Kazan Digital Week-2023 пройдет круглый стол по инвестициям

Организатором круглого стала является «ИТ-парк». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в рамках Kazan Digital Week-2023 пройдет круглый стол, который будет посвящен теме «Государственные и частные инвестиции в новых экономических условиях». Организатором обсуждения выступает «ИТ-парк».

Спикеры обсудят новые меры поддержки бизнеса, программы импортозамещения, грантов и налоговых преференций. Также они поднимут тему инвестиционных сделок и тенденций венчурного рынка.

Отметим, форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. Его участниками станут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции.

Напомним, Рустам Минниханов и Максут Шадаев дали старт форуму Kazan Digital Week - 2023.

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